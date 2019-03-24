Euro 2020'nin Maskotu Belli Oldu
1 saat önce
12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) maskotu belli oldu.
12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Futbol
Şampiyonası'nın (EURO 2020) maskotu belli oldu.
Turnuvanın maskotu, EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda oynanan Hollanda- Almanya
karşılaşması öncesi tanıtıldı.
"Skillzy" adı verilen ve insana benzeyen çizgi film karakteri görünümlü maskot, Hollanda'nın başkenti Amsterdam
'daki Johan Cruyff
Arena'da oynanan mücadele öncesi yaklaşık 55 bin seyircinin önüne çıktı.
Serbest stil futbolda dünya şampiyonluğuna sahip Liv Cooke ve Tobias Becs ile sahaya çıkan "Skillzy", karşılaşma öncesi topla gösteri yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:45 Kaynak: AA
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