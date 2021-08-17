EURO 2020'nin yıldızı Locatelli, İtalya Serie A devi Juventus'a transfer oldu

Bu da yeni moda! Cimilli İbo'nun cenazesinde çirkin görüntüler

Juventus, Manuel Locatelli'nin transferi için Sassuolo ile 35 milyon euroya anlaşmaya vardı. Oyuncuyla 2026'ya kadar sözleşme imzalayacak.

TÜRKİYE MAÇINDA PARLADI

Locatelli, Milli Takımımız'a karşı grupta oynadığı ilk maçta kalitesini ispatladı ve kadro mücadelesi vardı. 23 yaşındaki orta saha, turnuvanın en iyi çıkış yakalayan oyuncuları arasında gösterildi.

MERİH'LE DEĞİŞ TOKUŞ

Geçtiğimiz günlerde Atalanta da Juventus'tan Merih Demiral'ı kadrosuna katmıştı. Merih transferinden sonra iki kulüp kısa süre içinde bir futbolcu transferinde daha hızlıca anlaşmaya vardı.