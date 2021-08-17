EURO 2020'nin yıldızı Locatelli, Juventus'a transfer oldu

Juventus, Manuel Locatelli'nin transferi için Sassuolo ile 35 milyon euroya anlaşmaya vardı. Oyuncuyla 2026'ya kadar sözleşme imzalayacak.
Locatelli, Milli Takımımız'a karşı grupta oynadığı ilk maçta kalitesini ispatladı ve kadro mücadelesi vardı. 23 yaşındaki orta saha, turnuvanın en iyi çıkış yakalayan oyuncuları arasında gösterildi.
Geçtiğimiz günlerde Atalanta da Juventus'tan Merih Demiral'ı kadrosuna katmıştı. Merih transferinden sonra iki kulüp kısa süre içinde bir futbolcu transferinde daha hızlıca anlaşmaya vardı.
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