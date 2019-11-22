Son Dakika Haberleri: EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika Spor EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor

EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu

6 saat önce

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak son 4 takımın belli olacağı play-off eşleşmeleri belli oldu.

EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu, System.String[]

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak son 4 takımın belli olacağı play-off eşleşmeleri belli oldu.

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşen takım tek maç eleme usulüne göre karşılaşacaklar. 26 Mart 2019 tarihinde oynanacak yarı finalde maçalarında rakiplerini eleyen ülkeler, final müsabakasında turnuvaya katılmak için mücadele edecek.

Play-off turundaki eşleşmeler şöyle:

A GRUBU

İzlanda-Romanya

Bulgaristan-Macaristan

B GRUBU

Bosna Hersek-Kuzey İrlanda

Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti

C GRUBU

İskoçya – İsrail

Norveç - Sırbistan

D GRUBU

Gürcistan-Belarus

Kuzey Makedonya-Kosova


Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç'un büyük sıkıntısı: Sıcak para
Anadolu Efes deplasmanda Armani Milano'yu devirdi EURO 2020 play-off turu eşleşmeleri yapıldı! İşte karşılaşacak ülkeler Arda Turan maç öncesinde Fatih Terim'in elini öptü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 21:33:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]