EURO 2020 play-off maçları koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi - Son Dakika

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EURO 2020 play-off maçları koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi
6 saat önce
UEFA, haziran ayında oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının koronavirüs salgını sebebiyle eylül ayına ertelendiğini açıkladı.
UEFA, haziran ayında oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının koronavirüs salgını sebebiyle eylül ayına ertelendiğini açıkladı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:50 Kaynak: İHA
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