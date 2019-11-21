Son Dakika Haberleri: EURO 2020 play-off turu kura çekimi yarın Nyon'da yapılacak
Son Dakika Spor EURO 2020 play-off turu kura çekimi yarın Nyon'da yapılacak - Son Dakika Spor

EURO 2020 play-off turu kura çekimi yarın Nyon'da yapılacak

6 saat önce

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turu kuraları yarın çekilecek.

EURO 2020 play-off turu kura çekimi yarın Nyon'da yapılacak, System.String[]

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turu kuraları yarın çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde TSİ 14.00'te çekilecek kurada, turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımdan maçlara ev sahipliği yapacaklar belirlenecek. Grupları henüz netleşmeyen takımlar da bu kura ile belli olacak.

A Grubu'nda İzlanda, B Grubu'nda Bosna Hersek, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda, C Grubu'nda İskoçya, Norveç ve Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Belarus yer alıyor. Bulgaristan, İsrail, Macaristan ve Romanya'nın grupları ise yarın belirlenecek. Söz konusu takımlar, A ve C gruplarına dağılacak.

EURO 2020'de son 4 bilet için 16 ülke mücadele ediyor. Uluslar Ligi'nden gelen ülkeler play-off için 4 gruba ayrılacak. Her grupta yer alan 4 takım arasında 26 Mart 2020'de yarı final maçları olacak. Yarı finali geçen ekipler 31 Mart 2020'de finalde karşılaşacak ve kazanan ülkeler, EURO 2020 bileti alacak.

Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:48 Kaynak: AA
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