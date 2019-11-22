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EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu

6 saat önce

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turu eşleşmeleri belirlendi.

EURO 2020 play-off turunda eşleşmeler belli oldu, System.String[]

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turu eşleşmeleri belirlendi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımın maç programı belirlendi.

Tek maç eleme usulu oynanacak play-off turunda, gruplarında 26 Mart 2020'de oynanacak yarı final maçını kazanan takımlar, 31 Mart 2020'de finalde karşılaşacak ve bu turu geçen 4 ülke, EURO 2020 bileti alacak.

Gruplar ve eşleşmeler şöyle:

A Grubu:

Yarı final 1: İzlanda-Romanya

Yarı final 2: Bulgaristan-Macaristan

B Grubu:

Yarı final 1: Bosna Hersek-Kuzey İrlanda

Yarı final 2: Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti

C Grubu:

Yarı final 1: İskoçya-İsrail

Yarı final 2: Norveç-Sırbistan

D Grubu:

Yarı final 1: Gürcistan-Belarus

Yarı final 2: Kuzey Makedonya-Kosova

A ve C gruplarında yarı final 2'yi geçen, B ve D gruplarında yarı final 1'i geçen taraf, grup finali maçına ev sahipliği yapacak.

İsviçre, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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