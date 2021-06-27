EURO 2020 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 yenen İtalya, çeyrek finale yükseldi

EURO 2020 Son 16 Turu'nda İtalya, Wembley Stadyumu'nda Avusturya'yla karşılaştı. 90 dakikası 0-0 biten karşılaşmanın uzatma devrelerin İtalya bulduğu 2 golle karşılaşmadan galip ayrıldı.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP PORTEKİZ YA DA BELÇİKA

Karşılaşmaya harika başlayan İtalya oyunun kontrolünü elinde bulundursa da kalabalık Avusturya defansını açmakta zorlandı. Özellikle İtalya orta sahasını pas hatasına zorlayan ve 2. bölgede kazandığı toplarla hızlı atağa çıkmaya çalışan Avusturya, Arnautovic'le etkili olmaya çalıştı. İki takım da direğe takılırken ve Arnautovic'in bir golü VAR'dan döndü. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma devrelerinde daha diri kalan İtalya, 95. dakikada Chiesa ve 105. dakikada Pessina'yla bulduğu gollerle skoru 2-0'a getirdi. Avusturya'da 114. dakikada Kalajdzic farkı 1'e indiren golü attı fakat bu gol kazananı değiştirmedi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan İtalya çeyrek finalde, Belçika- Portekiz maçının galibiyle oynayacak.