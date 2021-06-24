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EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti - Son Dakika

EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti

24.06.2021 09:13

EURO 2020'de grup aşamaları bitti. Çeyrek final bileti için mücadele edilecek son 16 turunda eşleşmeler de belli oldu. İngiltere-Almanya eşleşmesi erken final niteliğiyle dikkat çekerken, Belçika-Portekiz eşleşmesi de zorlu geçecek bir diğer karşılaşma olarak dikkat çekiyor.

EURO 2020'de grup maçlarının sona ermesinin ardından son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.

29 HAZİRAN'DA ERKEN FİNAL VAR

EURO 2020 Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:

26 Haziran 2021/19.00: Galler - Danimarka (Johan Cruyff Arena, Amsterdam)

26 Haziran 2021/22.00: İtalya - Avusturya ( Wembley Stadyumu, Londra)

27 Haziran 2021/19.00: Hollanda - Çekya (Ferenc Puskás Stadyumu, Budapeşte)

27 Haziran 2021/22.00: Belçika - Portekiz (Olimpiyat Stadyumu, Sevilla)

28 Haziran 2021/19.00: Hırvatistan - İspanya (Parken Stadyumu, Kopenhag)

28 Haziran 2021/22.00: Fransa - İsviçre (Ulusal Arena, Bükreş)

29 Haziran 2021/19.00: İngiltere - Almanya (Wembley Stadyumu, Londra)

29 Haziran 2021/22.00: İsveç - Ukrayna (Hampden Park, Glasgow)

EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti

Portekiz, Belçika, England, Haziran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti - Son Dakika Spor


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