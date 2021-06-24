EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti

EURO 2020'de grup maçlarının sona ermesinin ardından son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu.
EURO 2020 Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:
26 Haziran 2021/19.00: Galler - Danimarka (Johan Cruyff Arena, Amsterdam)
26 Haziran 2021/22.00: İtalya - Avusturya ( Wembley Stadyumu, Londra)
27 Haziran 2021/19.00: Hollanda - Çekya (Ferenc Puskás Stadyumu, Budapeşte)
27 Haziran 2021/22.00: Belçika - Portekiz (Olimpiyat Stadyumu, Sevilla)
28 Haziran 2021/19.00: Hırvatistan - İspanya (Parken Stadyumu, Kopenhag)
28 Haziran 2021/22.00: Fransa - İsviçre (Ulusal Arena, Bükreş)
29 Haziran 2021/19.00: İngiltere - Almanya (Wembley Stadyumu, Londra)
29 Haziran 2021/22.00: İsveç - Ukrayna (Hampden Park, Glasgow)
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