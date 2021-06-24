EURO 2020 Son 16 Turu'nda Fransa, İsviçre'yle eşleşirken Portekiz'in rakibi ise Belçika oldu

Portekiz ile Fransa büyük bir heyecana sahne olan maçta 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından F Grubu'ndan lider çıkan Fransa son 16 turunda İsviçre'yle eşleşirken, Portekiz ise Belçika'ya rakip oldu.

BENZEMA-RONALDO DÜELLOSU

Hızlı başlayan karşılaşmada iki takımda karşılıklı ataklarla rakip sahada etkili olmaya çalıştı. 31. dakikada Cristiano Ronaldo penaltı golüyle eşitliği bozarken Fransa'da Benzema yine penaltı golüyle skora dengeyi getirdi. İkinci yarının hemen başında 47. dakikada Benzama'yla öne geçen Fransa'ya 60. dakikada Cristiano Ronaldo yine penaltıdan cevap verdi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.