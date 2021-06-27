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EURO 2020 Son 16 Turu'nda Hollanda'yı 2-0 yenen Çekya, çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu - Son Dakika

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Hollanda'yı 2-0 yenen Çekya, çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu

27.06.2021 20:51
EURO 2020 Son 16 Turu'nda Hollanda'yı 2-0 yenen Çekya, çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu, System.String[]

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Çekya, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın favorisi olan Portakallar turnuvaya veda ederken, Çekya'nın çeyrek finaldeki rakibi Danimarka oldu.

Hollanda ile Çekya son 16 turunda Puşkaş Arena'da karşı karşıya geldi. Çekler büyük bir sürprize imza atarak mücadelen 2-0 galip ayrıldı ve Hollanda'yı turnuvanın dışına itti.

KIRMIZI KARTTAN SONRA HOLLANDA DAĞILDI

Karşılaşmanın tümünde Hollanda'ya oyun kurma şansı vermeyen Çekya, mücadelenin 0-0'lık bölümünü harika oynadı. Hollanda defansında açık arayan Çekler'in işi 55. dakikada Hollandalı savunmacı Matthijs de Light'in kırmızı kart görmesinden sonra daha da kolaylaştı. 68. dakikada Holes ve 80. dakikada Shick'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazanan Çekya, çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu.

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Hollanda'yı 2-0 yenen Çekya, çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu

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Son Dakika Spor EURO 2020 Son 16 Turu'nda Hollanda'yı 2-0 yenen Çekya, çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu - Son Dakika Spor


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