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EURO 2020: Times, Türkiye'nin turnuvanın en etkisiz takımı olduğunu yazdı - Son Dakika
BBC

EURO 2020: Times, Türkiye'nin turnuvanın en etkisiz takımı olduğunu yazdı

21.06.2021 06:52
EURO 2020: Times, Türkiye'nin turnuvanın en etkisiz takımı olduğunu yazdı, System.String[]

İngiliz gazeteleri, Türkiye'nin İsviçre'ye 3-1 yenilerek Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2020) elenmesine sayfalarında yer verdi.

İngiliz gazeteleri, Türkiye'nin İsviçre'ye 3-1 yenilerek Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2020) elenmesine sayfalarında yer verdi.

Times, Türkiye'nin EURO 2020 öncesi sürpriz yapabilecek bir takım olarak görüldüğünü ancak performansıyla şu ana kadar turnuvanın en etkisiz takımı olduğunu yazdı.

Gazetenin yazarlarından Molly Hudson Türkiye-İsviçre maçıyla ilgili yazısında, Ay Yıldızlılarla ilgili beklentilerin büyük ölçüde defanstan kaynaklandığını, Türkiye'nin 10 eleme maçının sekizinde gol yemediğini ve yediği gol sayısının da sadece 3 olduğunu hatırlatıyor.

Molly Hudson, "Ancak Türkler altıncı dakikada, turnuvada altıncı kez gol yedi. Bu dakika itibarıyla EURO 2020'de golleri de yoktu. Bu, Bakü'da Türkiye'yi, tezahüratlarıyla destekleyenler için içler acısı bir durumdu" diyor.

Hudson'a göre Shaqiri'nin 26. dakikada attığı gol ise Türkiye için, berbat geçen bir turnuvada, işlerin daha beter bir hale gelmesi anlamına geliyordu.

Times'ın maç yazısında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maçtan sonra yaptığı şu açıklama da yer alıyor:

"Üzgünüz. Bu gruptan çıkmayı hedefliyorduk, çıkacak gücümüzün olduğunu düşünerek buraya gelmiştik. Güzel futbol oynamak, gruptan çıkmak hedefimizdi. Önümüzdeki güzel bir hikaye yazma imkanı vardı. Maalesef düşündüğümüzün tam tersi oldu.

'Shaqiri, Türkiye'ye hep zor anlar yaşattı'

Guardian yazarı Louise Taylor ise maç yazısına şu satırlarla başlıyor:

"Bir takım hakkında ne kadar yanılabilirsin? Türkiye, Şenol Güneş'in genç takımı, Bakü'den üç mağlubiyetle ayrıldı. Sadece bir gol atıp, sekiz gol yiyerek...Turnuva öncesi sürpriz yapabilecek takımlar arasında gösterilen bir ekip için çok fazla bu.

"Esasında dünkü maç Türkiye'nin en iyi A Grubu performansıydı. Ancak İsviçre'nin olağanüstü oynayan oyuncusu Xherdan Shaqiri'yi kontrol edemediler. İsviçre Teknik Direktörü Vladmir Petkovic'in maç sırasında akıllıca bir kararla üçlüden dörtlü defansa geçmesi karşısında da şaşırmış göründüler."

Louise Taylor'a göre Liverpool'da forma giyen "Alplerin Messisi" Shaqiri topa sahip olduğu anlarda Türkiye'ye hep zor anlar yaşattı, Türkiye'nin savunmadaki zaafları bir kez daha açığa çıktı.

Daily Telegraph gazetesi de Türkiye'nin İsviçre maçı öncesi EURO 2020'de tur atlama ihtimalinin zaten zayıf olduğunu hatırlatıyor.

Gazete Türkiye'nin turnuvayı üç maçta sıfır puanla tamamlamasına dikkat çekiyor.

EURO 2020: Times, Türkiye'nin turnuvanın en etkisiz takımı olduğunu yazdı
EURO 2020: Times, Türkiye'nin turnuvanın en etkisiz takımı olduğunu yazdı

Avrupa Futbol Şampiyonası, İsviçre, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2020: Times, Türkiye'nin turnuvanın en etkisiz takımı olduğunu yazdı - Son Dakika Spor

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