Son Dakika Haberleri: EURO 2020 toplu sonuçlar
Son Dakika Spor EURO 2020 toplu sonuçlar - Son Dakika Spor

EURO 2020 toplu sonuçlar

6 saat önce

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, D, F ve J gruplarında 8 maç tamamlandı.

EURO 2020 toplu sonuçlar, System.String[]

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, D, F ve J gruplarında 8 maç tamamlandı.


Konuk ettiği Lihtenştayn'ı 3-0 mağlup eden Finlandiya J Grubu'nda puanını 18'e çıkararak, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.


F Grubu'nda ise İsveç, Marcus Berg ve Robin Quaison'un golleriyle deplasmanda Romanya'yı 2-0 mağlup ederek EURO 2020 vizesi aldı.


Aynı grupta Norveç, Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth'un 2 gol attığı maçta Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etmesine rağmen şampiyonaya katılamayan takımlar arasında kaldı.


Elemelerin 9'uncu haftasında sona eren maçların sonuçları şöyle:


D Grubu


İsviçre-Gürcistan: 1-0


Danimarka-Cebelitarık: 6-0


F Grubu


Norveç-Faroe Adaları: 4-0


İspanya-Malta: 7-0


Romanya-İsveç: 0-2


J Grubu


Finlandiya-Lihtenştayn: 3-0


Ermenistan-Yunanistan: 0-1


Bosna Hersek-İtalya: 0-3


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


EURO 2020'de Sergen Yalçın sürprizi! Merih'i Sergen'in sözleriyle tanıttılar
Avrupa'nın devleri, milli oyuncularımızı transfer etmek için sıraya girdi! Merih Demiral sosyal medyayı salladı! Obradovic'ten oyuncularına ağır küfür! Çılgına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 08:47:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EURO 2020 toplu sonuçlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]