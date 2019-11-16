EURO 2020 toplu sonuçlar

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, D, F ve J gruplarında 8 maç tamamlandı.



Konuk ettiği Lihtenştayn'ı 3-0 mağlup eden Finlandiya J Grubu'nda puanını 18'e çıkararak, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.



F Grubu'nda ise İsveç, Marcus Berg ve Robin Quaison'un golleriyle deplasmanda Romanya'yı 2-0 mağlup ederek EURO 2020 vizesi aldı.



Aynı grupta Norveç, Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth'un 2 gol attığı maçta Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etmesine rağmen şampiyonaya katılamayan takımlar arasında kaldı.



Elemelerin 9'uncu haftasında sona eren maçların sonuçları şöyle:



D Grubu



İsviçre-Gürcistan: 1-0



Danimarka-Cebelitarık: 6-0



F Grubu



Norveç-Faroe Adaları: 4-0



İspanya-Malta: 7-0



Romanya-İsveç: 0-2



J Grubu



Finlandiya-Lihtenştayn: 3-0



Ermenistan-Yunanistan: 0-1



Bosna Hersek-İtalya: 0-3



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