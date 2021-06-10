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EURO 2020: Turnuva hakkında bilmeniz gerekenler - Son Dakika

EURO 2020: Turnuva hakkında bilmeniz gerekenler

10.06.2021 19:07
EURO 2020: Turnuva hakkında bilmeniz gerekenler, System.String[]

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarın başlıyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarın başlıyor. Açılış maçında Türkiye, İtalya ile karşı karşıya gelecek. Beş soruda turnuva hakkında tüm bilmeniz gerekenler.Adının EURO 2021 olması gerekmiyor mu?

Mantıken evet. Ama Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) EURO 2020 isminde kalmayı tercih etti. Bunun marka hakkından doğan karmaşık nedenleri var. Ama birçok pragmatik neden de gösterilebilir. Her bir bilet, her bir stadyum dekorasyonu ve pazarlama ürünün çöpe atılması ve yeniden üretilmesi gerekecekti. Bu, çevre açısından zararlı bir faaliyet olurdu.

Nerede oynanacak?

UEFA'nın ilkbaharda yaptığı baskı üzerine 11 stadyum yüklenici olarak kaldı. UEFA korona pandemisine rağmen stadyuma seyirci alınmasında ısrarcı oldu. Bu tutum çok da tepki topladı. Aralarında Münih'in de olduğu üç stadyum bu sözü veremedi. Münih turnuvanın oynanacağı statlardan biri olarak kalırken Dublin ve Bilbao turnuvadan ayrıldı. İrlanda'nın başkentinde oynanacak maçlar başka stadyumlara dağıtıldı. Bilbao'da oynanacak maçlar ise Sevilla'ya taşındı. Diğer EURO 2020 maçları Roma, Bakü, Saint Petersburg, Budapeşte, Bükreş, Amsterdam, Glasgow ve Kopenhag kentlerinde yapılacak. Tüm milli takımların hedefi Londra'nın Wembley Stadyumu'nda oynanacak yarı finallere ve finale kalabilmek.

Kimler stadyumda maç izleyebilecek?

Elbette bileti olan herkes değil. UEFA maç biletlerini çoktan iptal etti ve taraftarları konuyla ilgili bilgilendirdi. Bir tek Macaristan'da yetkililer Budapeşte Ferenc-Puşkaş Stadyumu'na 68 bin izleyicinin alınmasına izin verdi. Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi Macar yetkililer izin konusunda bir hayli bonkör. Diğer stadyumlarda ise uygulamalar çeşitlilik gösteriyor ve pandeminin seyrine göre de değişmesi mümkün. Örneğin Münih'te planlar 7 bin, 14 bin 500 ve 27 bin seyirciye izin verilmesi gibi üç farklı senaryo üzerinden yapılıyor. Münih'te Almanya'nın Fransa'ya karşı oynayacağı 15 Haziran tarihindeki ilk maçı 14 bin 500 kişi izleyecek. Glasgow ise Hampden Park'ı dörtte birlik oturma kapasitesini dolduracak şekilde 13 bin taraftara açmayı hedefliyor.

Londra'da da durum benzer. İngiltere milli takımının üç grup maçında 22 bin 500 seyirciye izin verilecek. İngiltere'de kurallar katı olmakla birlikte maçlar için özel bir izin alındı. Temmuz ortasında oynanacak yarı final ve final maçlarında kapasitenin ne şekilde doldurulacağı ise henüz belirsiz. Pandeminin o zamana kadar iyice kontrol altına alınması ve maçlara daha fazla seyirci alınması arzu ediliyor. Tüm maçlarda biletler UEFA tarafından kura ile seçilerek taraftarlara dağıtılıyor.

Turnuva maçları nasıl oynanıyor?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na 24 takım katılıyor. Şampiyona 11 Haziran Cuma TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye ile İtalya arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Takımlar dörderli altı grupta mücadele edecek ve gruptaki diğer üç rakibiyle tek devreli lig usulü eleme maçları oynayacak. Grup maçlarını ilk iki sırada bitiren 12 takım ile en iyi dört grup üçüncüsü bir üst tura kalacak. Şampiyona, kalan 16 takım arasında eleme sistemiyle devam edecek. 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek olan turnuvada üçüncülük maçı olmayacak. Kuzey Makedonya ve Finlandiya Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilk kez katılan takımlar. Türkiye ise bu yıl beşinci kez katılıyor. A Grubu'nda ter dökecek olan Türkiye'nin İtalya dışındaki diğer rakipleri İsviçre ve Galler. Milli Takım, 16 Haziran'daki Galler ve 20 Haziran'daki İsviçre maçlarını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

Kim kazanır?

Normal koşullarda dahi yanıtlanması zor olan bu soruyu korona pandemisi nedeniyle yanıtlamak daha da zor. Zira takımların form durumunu tahmin etmek oldukça güç. Avrupa futbol şampiyonalarının favorileri arasında sayılan İspanya, şampiyonaya yıldızlar karması Real Madrid'in herhangi bir futbolcusu olmadan katılıyor. Bu durumun tarihte örneği bulunmuyor. Favoriler arasında Fransa, Belçika ve İngiltere gösteriliyor. Futbol şampiyonalarının ağır toplarından Almanya'yı ise grubunda Fransa ve Portekiz gibi dişli rakipler bekliyor. Bu yıl hangi takımın kazanacağı aylar süren pandemi kısıtlamaları nedeniyle biraz geri plana itilmiş durumda. Yeniden keyif verecek ve duyguları harekete geçirecek olan futbol, bu turnuvanın daha şimdiden en büyük kazananı.

Jens Krepela

(c)

EURO 2020: Turnuva hakkında bilmeniz gerekenler

Avrupa Futbol Şampiyonası, Koronavirüs, Türkiye, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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