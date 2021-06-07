EURO 2020: Ukrayna'nın 'Kırım mesajlı' forması Rusya'yı kızdırdı

Ukrayna'nın Cuma günü başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) kullanacağını açıkladığı forma, Rusya'nın tepkisini çekti.

Formada, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı da Ukrayna'nın parçası gösteren bir harita yer alıyor. Ayrıca Ukrayna'da, 2014'te Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesiyle sonuçlanan gösterilerde kullanılan "Zafer Ukrayna'ya!" sloganı yazıyor.

Rusya: İllüzyon yaratıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, formanın, "Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi göstererek bir illüzyon yarattığını" söyledi.

Zaharova, formadaki sloganın da milliyetçi olduğunu ve "Nazilerin savaş naralarına" benzediğini belirtti.

Rus milletvekili Dimitri Sivişçev ise formanın "tamamen uygunsuz" olduğunu söyledi, UEFA'dan harekete geçmesini istedi.

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, formayı Facebook sayfasındaki bir videoyla tanıttı.

Sarı formanın önünde Kırım ve Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Lugansk bölgelerini Ukrayna'da gösteren beyaz çizgilerle yapılmış harita yer alıyor.

Pavelko, "Ukrayna silüetinin oyunculara güç vereneceğine inanıyoruz çünkü Ukrayna'nın tümü için mücadele edecekler" dedi.

Kırım'ın ilhakı uluslararası toplum tarafından reddediliyor.

Covid-19 salgını nedeniyle 1 yıl ertelenen EURO 2020 Cuma günü Roma'da oynanacak İtalya- Türkiye maçıyla başlayacak ve 11 Temmuz'da Londra'da yapılacak final karşılaşmasıyla son bulacak.

Maçların oynanacağı kentler arasında Rusya'nın St. Petersburg şehri de bulunuyor.

St. Petersburg'da çeyrek final maçlarından biri de oynanacak.