Son Dakika Haberleri: Euro 2020'ye gitmeye hak kazanan milliler son sınavında Andorra karşısında
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Euro 2020'ye gitmeye hak kazanan milliler son sınavında Andorra karşısında

6 saat önce

İzlanda beraberliğiyle 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen (EURO 2020) Türkiye A Milli Futbol Takımı H Grubu 10'uncu ve son maçında deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.

Euro 2020'ye gitmeye hak kazanan milliler son sınavında Andorra karşısında, System.String[]

İzlanda beraberliğiyle 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen (EURO 2020) Türkiye A Milli Futbol Takımı H Grubu 10'uncu ve son maçında deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.


Andorra Ulusal Stadyum'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle (TSİ) 22.45'te başlayacak. Maçta Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

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İzlanda, Türkiye, Andorra, Avrupa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:18 
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