Euro 2020'ye gitmeye hak kazanan milliler son sınavında Andorra karşısında

İzlanda beraberliğiyle 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen (EURO 2020) Türkiye A Milli Futbol Takımı H Grubu 10'uncu ve son maçında deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.

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