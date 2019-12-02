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Euro 2020'ye gitmeye hak kazanan milliler son sınavında Andorra karşısında
6 saat önce
İzlanda beraberliğiyle 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen (EURO 2020) Türkiye A Milli Futbol Takımı H Grubu 10'uncu ve son maçında deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.
İzlanda beraberliğiyle 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen (EURO 2020) Türkiye A Milli Futbol Takımı H Grubu 10'uncu ve son maçında deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.
Andorra Ulusal Stadyum'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle (TSİ) 22.45'te başlayacak. Maçta Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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