EURO 2020'ye katılacak son 4 takım yarın belli oluyor

Play-off final karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen şampiyonaya katılacak son takımlar, tek maç eleme usulüne göre yapılacak play-off final maçlarıyla belirlenecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek son 4 takım, yarın oynanacak play-off karşılaşmalarının ardından belli olacak.

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