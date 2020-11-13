EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı

13.11.2020 11:53

Kuzey Makedonya, EURO 2020 play-off finallerinde Gürcistan'ı 1-0 yenerek turnuvaya katılma hakkını kazandı. Mücadeleye ilkler damga vururken, Süper Lig'in eski yıldızları maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinde Kuzey Makedonya, deplasmanda Gürcistan'ı 1-0 yenerek turnuvaya katılma hakkını kazandı. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Stadı'nda oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golü 56. dakikada Goran Pandev attı.

Bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden Kuzey Makedonya, C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile yer alacak.

EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı

DAHA ÖNCE HİÇ KATILAMADILAR

Daha önce hiç büyük turnuvaya katılmayan Kuzey Makedonya, 1960 yılından beri düzenlenen turnuvada ilk kez temsil edilecek.

PANDEV VE ELJIF GÖZYAŞI DÖKTÜ

Mücadele sonunda futbolcular arasında büyük sevinç yaşandı. Maçın sonunda bu tarihi başarı coşkuyla kutlandı. Maçtaki tek golü kaydeden eski Galatasaraylı Goran Pandev'le eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, karşılaşma sonrası saha ortasında gözyaşlarını tutamadılar.

Tarihinde ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Kuzey Makedonya; C grubunda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile mücadele edecek.

EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı

Eljif Elmas, Gürcistan, Makedonya, Play Off, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika Spor


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