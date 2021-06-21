EURO 2020'ye veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş: Şu an istifa edip etmeme gibi bir düşüncem yok

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'yi puansız kapatmamızın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU SONUÇLARIN SORUMLUSU BENİM"

"Bu hezimetin bedelini neye bağlıyorsunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Şenol Güneş "Hezimeti ne için söylediniz, rezillik anlamında söylemediniz herhalde?" dedi. Sözlerine devam eden Şenol Güneş "İlk İtalya maçında başladı bu. Fiziksel, teknik, taktik düşüncelerimiz rakip tarafından baskın olarak aleyhimize kullanıldı. Galler ve İsviçre maçını kazanabileceğimizi düşünüyorduk ama olmadı. Bu sonuçların sorumlusu benim. Yönetim kurulu elinden geleni yaptı, futbolcular ellerinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.

"BUNUN HESABI YAPILIR"

"İstifayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Şenol Güneş "Şu an istifa edip etmeme gibi bir düşüncem yok. Bunun hesabı yapılır. Bu hesap yönetime veya kamuoyuna verilir. Ben yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Yoksa medya, personel, yönetim herkes sorumlu. Bu sorumluluğun karşılığı işi bırakıp kaçmak mıdır yoksa çalışmak mıdır, siz daha iyi bilirsiniz." ifadelerini kullandı.