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EURO 2020'yi yayınlayacak ilk kanal açıklandı!
6 saat önce
Ülkemizde ise EURO 2020 maçlarının hangi kanaldan yayınlanacağı henüz resmiyet kazanmadı.
Ülkemizde ise EURO 2020 maçlarının hangi kanaldan yayınlanacağı henüz resmiyet kazanmadı.
Detaylar birazdan...
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:46
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