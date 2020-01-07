EURO 2020'yi yayınlayacak ilk kanal açıklandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor EURO 2020'yi yayınlayacak ilk kanal açıklandı! - Son Dakika Spor

EURO 2020'yi yayınlayacak ilk kanal açıklandı!

6 saat önce

Ülkemizde ise EURO 2020 maçlarının hangi kanaldan yayınlanacağı henüz resmiyet kazanmadı.

EURO 2020'yi yayınlayacak ilk kanal açıklandı!, System.String[]

Ülkemizde ise EURO 2020 maçlarının hangi kanaldan yayınlanacağı henüz resmiyet kazanmadı.


Detaylar birazdan...


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:46 
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