Son Dakika Haberleri: EURO 2020 yolunda Türkiye Andora ve Moldova ile karşılaşıyor: Maçlar ne zaman; hangi kanalda?
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EURO 2020 yolunda Türkiye Andora ve Moldova ile karşılaşıyor: Maçlar ne zaman; hangi kanalda?

52 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı Andorra ve Moldova ile karşılaşıyor. H Grubu'nda yer alan milliler 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra, 10 Eylül'de de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak

EURO 2020 yolunda Türkiye Andora ve Moldova ile karşılaşıyor: Maçlar ne zaman; hangi kanalda?, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı Andorra ve Moldova ile karşılaşıyor.


H Grubu'nda yer alan Milliler, 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra, 10 Eylül'de de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak.

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Andorra, Moldova, Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:15 
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