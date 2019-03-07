Euro Bölgesi 4. çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

Euro Bölgesi, 2018'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 ve 2017'nin aynı dönemine göre de yüzde 1,1 büyüdü.

Euro Bölgesi, 2018'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 ve 2017'nin aynı dönemine göre de yüzde 1,1 büyüdü.

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