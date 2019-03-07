Euro Bölgesi 4. çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü
1 saat önce
Euro Bölgesi, 2018'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 ve 2017'nin aynı dönemine göre de yüzde 1,1 büyüdü.
Euro Bölgesi, 2018'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 ve 2017'nin aynı dönemine göre de yüzde 1,1 büyüdü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:35
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