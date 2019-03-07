Son Dakika Haberleri: Euro Bölgesi 4. çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

Euro Bölgesi 4. çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

1 saat önce

Euro Bölgesi, 2018'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 ve 2017'nin aynı dönemine göre de yüzde 1,1 büyüdü.

Euro Bölgesi 4. çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü, System.String[]
Euro Bölgesi, 2018'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 ve 2017'nin aynı dönemine göre de yüzde 1,1 büyüdü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:35 

Ekonomi
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