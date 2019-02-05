Son Dakika Haberleri: Euro Bölgesi Bileşik Pmı Ocak Ayında Düştü

Euro Bölgesi Bileşik Pmı Ocak Ayında Düştü

1 saat önce

– Euro Bölgesi Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık ayındaki 51.1 düzeyinden Ocak'ta 51'e geriledi.

Euro Bölgesi Bileşik Pmı Ocak Ayında Düştü, System.String[]
– Euro Bölgesi Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık ayındaki 51.1 düzeyinden Ocak'ta 51'e geriledi.

IHS Markit verilerine göre, Ocak ayında hizmet sektörü bir önceki aya benzer bir hızla büyümeye devam ederken, söz konusu PMI verisindeki düşüşte imalat üretimindeki son beş yılın en yavaş büyüme oranı etkili oldu. İş güveni Ocak'ta son üç aydaki en yüksek düzeyine ulaştı fakat uluslararası ticari gerilimler ve Brexit gerginlikleri nedeniyle son dört yılın en düşük düzeyine yakın hareket etti.

IHS Markit Baş Ekonomisti Chris Williamson, PMI verileriyle ilgili şu yorumu yaptı:

"Euro Bölgesi, mal ve hizmetlere olan düşük talep sebebiyle büyümenin yavaşlamaya işaret etmesinin ardından yeni yıla yatay başladı. PMI verisi, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) üç aylık döneme paralel yüzde 0.1 büyüdüğünü ve bölgenin 2013'ten bu yana gördüğü en kötü çeyreğe işaret ettiğini ortaya koyuyor.

"Yıla bu denli düşük bir başlangıç, 2019'da GSYH büyümesinin yüzde 1.5 olacağı öngörüsünün düşürülerek revize edileceğini ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) ılımlı açıklamalar gelebileceğini gösteriyor." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:12 Kaynak: DHA

Aralık, Ekonomi
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