Euro Bölgesi bütçe kurmaya hazırlanıyor
7 dakika önce
Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, "Euro Bölgesi bütçe enstrümanının yönetim ve finansmanı ile ilgili tüm kritik unsurlar üzerinde anlaşma sağladık" dedi.
Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, "Euro Bölgesi bütçe enstrümanının yönetim ve finansmanı ile ilgili tüm kritik unsurlar üzerinde anlaşma sağladık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:41
Trump, Dışişleri Bakanı'na Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yapmış ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi Açıklama yetkili isimden geldi: Kırmızı ete zam yok Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları