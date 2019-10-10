Son Dakika Haberleri: Euro Bölgesi bütçe kurmaya hazırlanıyor
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Euro Bölgesi bütçe kurmaya hazırlanıyor

7 dakika önce

Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, "Euro Bölgesi bütçe enstrümanının yönetim ve finansmanı ile ilgili tüm kritik unsurlar üzerinde anlaşma sağladık" dedi.

Euro Bölgesi bütçe kurmaya hazırlanıyor, System.String[]

Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, "Euro Bölgesi bütçe enstrümanının yönetim ve finansmanı ile ilgili tüm kritik unsurlar üzerinde anlaşma sağladık" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:41 
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