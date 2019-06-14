Euro Bölgesi bütçesinde uzlaşı sağlandı
1 saat önce
Euro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, "(Euro Bölgesi) Bütçe enstrümanının temel özellikleri konusunda anlaşma sağladık.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:58
Euro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye
Bakanı Mario Centeno, "(Euro Bölgesi) Bütçe enstrümanının temel özellikleri konusunda anlaşma sağladık." dedi.
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