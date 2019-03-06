Son Dakika Haberleri: Euro Bölgesi büyüme beklentilerinde büyük revizyon

Euro Bölgesi büyüme beklentilerinde büyük revizyon

2 saat önce

Neredeyse tüm G20 ekonomileri için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden OECD, özellikle Euro Bölgesi ekonomileri için aşağı yönlü büyük revizyonlar yaptı.

Euro Bölgesi büyüme beklentilerinde büyük revizyon, System.String[]
Neredeyse tüm G20 ekonomileri için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden OECD, özellikle Euro Bölgesi ekonomileri için aşağı yönlü büyük revizyonlar yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:30 

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Ekonomi
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