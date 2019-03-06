Euro Bölgesi büyüme beklentilerinde büyük revizyon
2 saat önce
Neredeyse tüm G20 ekonomileri için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden OECD, özellikle Euro Bölgesi ekonomileri için aşağı yönlü büyük revizyonlar yaptı.
Neredeyse tüm G20 ekonomileri için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden OECD, özellikle Euro Bölgesi ekonomileri için aşağı yönlü büyük revizyonlar yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:30
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