Euro Bölgesi büyüme beklentisinde sert düşüş
1 saat önce
Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi'ne ilişkin yüzde 1.9 yönündeki büyüme beklentisini yüzde 1.3'e revize etti.
Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi'ne ilişkin yüzde 1.9 yönündeki büyüme beklentisini yüzde 1.3'e revize etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:10
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