Son Dakika Haberleri: Euro Bölgesi Dışındaki Belirsizlikler, Ekonomiyi Zayıflatıyor'

Euro Bölgesi Dışındaki Belirsizlikler, Ekonomiyi Zayıflatıyor'

1 saat önce

ABD ile Çin arasındaki ticaret çatışması gibi Euro Bölgesi dışındaki büyük belirsizliklerin bu zayıflamada etkili olduğunu belirten Rehn, bunun yanı sına Brexit konusundaki belirsizlik, Fransa'daki protesto gösterileri, İtalya yaşanan bütçe krizi ve Almanya'da sanayi üretiminde yavaşlamanın...

Euro Bölgesi Dışındaki Belirsizlikler, Ekonomiyi Zayıflatıyor', System.String[]
ABD ile Çin arasındaki ticaret çatışması gibi Euro Bölgesi dışındaki büyük belirsizliklerin bu zayıflamada etkili olduğunu belirten Rehn, bunun yanı sına Brexit konusundaki belirsizlik, Fransa'daki protesto gösterileri, İtalya yaşanan bütçe krizi ve Almanya'da sanayi üretiminde yavaşlamanın Euro Bölgesi ekonomisini zayıflattıklarını vurguladı.

Piyasa katılımcılarının gelecekteki faiz artırımları için beklentilerini 2020'ye öteledikleri hatırlatan Rehn, piyasadaki gelişmeler konusunda yorum yapmayacağını belirtmekle birlikte, "Para politikamız açık; faizlerin para politikası hedefine ulaşana kadar cari seviyede kalacağını söyledik" diye anımsattı.

Son dönemde yaşanan ücret artışlarının çekirdek enflasyona etkisinin olmadığını da vurgulayan Rehn, enflasyon içinde ekonomideki zayıf büyüme döneminin ne kadar süreceğini bekleyip görmek gerektiğini ekledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:30 

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, Güncel
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