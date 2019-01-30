Euro Bölgesi durgunluk sinyalleri veriyor
57 dakika önce
Brexit, Fransa'daki gösteriler, ABD ile ticari gerilimler ve İtalya'daki ekonomik sorunlarla boğuşan Euro Bölgesi durgunluk sinyalleri vermeye başladı.
Brexit, Fransa'daki gösteriler, ABD ile ticari gerilimler ve İtalya'daki ekonomik sorunlarla boğuşan Euro Bölgesi durgunluk sinyalleri vermeye başladı. Bölgede, GSYH artışı 3. çeyrekte yavaşladı, Ocak ayında bileşik PMI 66 ayın en düşük seviyesine geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:56
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