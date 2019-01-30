Son Dakika Haberleri: Euro Bölgesi durgunluk sinyalleri veriyor

Euro Bölgesi durgunluk sinyalleri veriyor

57 dakika önce

Brexit, Fransa'daki gösteriler, ABD ile ticari gerilimler ve İtalya'daki ekonomik sorunlarla boğuşan Euro Bölgesi durgunluk sinyalleri vermeye başladı.

Euro Bölgesi durgunluk sinyalleri veriyor, System.String[]
Brexit, Fransa'daki gösteriler, ABD ile ticari gerilimler ve İtalya'daki ekonomik sorunlarla boğuşan Euro Bölgesi durgunluk sinyalleri vermeye başladı. Bölgede, GSYH artışı 3. çeyrekte yavaşladı, Ocak ayında bileşik PMI 66 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:56 

İtalya, Fransa, Ekonomi
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