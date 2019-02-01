Son Dakika Haberleri: Euro Bölgesi enflasyonu ECB hedefinden uzaklaştı

Euro Bölgesi enflasyonu ECB hedefinden uzaklaştı

20 dakika önce

Euro Bölgesi'nde ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 1,4'e geriledi ve ECB'nin "yüzde 2'ye yakın" hedefinden uzaklaştı.

Euro Bölgesi enflasyonu ECB hedefinden uzaklaştı, System.String[]
Euro Bölgesi'nde ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 1,4'e geriledi ve ECB'nin "yüzde 2'ye yakın" hedefinden uzaklaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58 

Ekonomi
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