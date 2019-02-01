Euro Bölgesi enflasyonu ECB hedefinden uzaklaştı
20 dakika önce
Euro Bölgesi'nde ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 1,4'e geriledi ve ECB'nin "yüzde 2'ye yakın" hedefinden uzaklaştı.
Euro Bölgesi'nde ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 1,4'e geriledi ve ECB'nin "yüzde 2'ye yakın" hedefinden uzaklaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58
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