Euro Bölgesi Gsyh'sı Dördüncü Çeyrekte Yüzde 0.2 Yükseldi
1 saat önce
– Euro Bölgesi'nde mevsimsel olarak ayarlanmış gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) dördüncü çeyrekte yüzde 0.2 yükseldi.
– Euro Bölgesi'nde mevsimsel olarak ayarlanmış gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) dördüncü çeyrekte yüzde 0.2 yükseldi.
Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği
'nde (AB
) dördüncü çeyrek GSYH büyümesi yüzde 0.3 oldu.
Euro Bölgesinde yıllık GSYH artışı dördüncü çeyrekte yüzde 1.2 olurken, AB'nin yıllık GSH büyümesi yüzde 1.5 oldu.
Euro Bölgesi için 2018 yılının tamamı için GSYH büyümesi yüzde 1.8'de kalırken, GSYH AB üyesi ülkelerde yüzde 1.9 yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:45 Kaynak: DHA
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