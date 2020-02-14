Euro Bölgesi GSYH yüzde 0.1 arttı, ticaret fazlası 23.1 milyar euro - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Euro Bölgesi GSYH yüzde 0.1 arttı, ticaret fazlası 23.1 milyar euro - Son Dakika Ekonomi

Euro Bölgesi GSYH yüzde 0.1 arttı, ticaret fazlası 23.1 milyar euro

6 saat önce

Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre; Euro Bölgesi'nde takvim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2019'un son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre yüzde 0.1 büyürken, Euro bölgesi ticaret fazlası da Aralık'ta yüzde 1.1 artışla 23.1 milyar euroya çıktı.

Euro Bölgesi GSYH yüzde 0.1 arttı, ticaret fazlası 23.1 milyar euro, System.String[]

Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre; Euro Bölgesi'nde takvim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2019'un son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre yüzde 0.1 büyürken, Euro bölgesi ticaret fazlası da Aralık'ta yüzde 1.1 artışla 23.1 milyar euroya çıktı.

AB ekonomisinin 2019'un son çeyreğinde önceki çeyreğe göre 0.1 büyüdüğü belirtilirken 2019'un üçüncü çeyreğinde hem Euro Bölgesi'nde hem de AB'de bu oran yüzde 0.3 olarak gerçekleşmişti.

Takvim etkisinden arındırıldığında 2019'un son çeyreğinde Euro Bölgesi'nde GSYH yıllık yüzde 1.2 artarken, AB'de de yıllık 1.4 arttı.

Aynı zamanda üçüncü çeyreğe göre işgücü Euro Bölgesi'nde yüzde 0.3 artarken, AB'de de yüzde 0.2 arttı. Yıllık olarak da; Euro Bölgesi'nde yüzde 1.0 artarken, AB'de yüzde 0.9 arttı.

Euro Bölgesi, Aralık'ta yıllık yüzde 1.1 artışla 23.1 milyar euro ticaret fazlası verdi. AB'nin de ticaret fazlası yıllık yüzde 0.9 artarak 123.4 milyar euroya yükseldi.

Euro Bölgesi'nde Aralık'ta ihracat 186.1 milyar euroya ulaşırken, aynı dönemde ithalat yüzde 1.1 artarak 163 milyar euroya ulaştı. Euro Bölgesi iç ticareti de Aralık'ta yüzde 1.0 artarak 145.5 milyar euroya yükseldi.

AB'de ihracat Aralık'ta yüzde 6.2 artarak 162.2 milyon euroya ulaşırken ithalat, ithalat yüzde 1.0 artarak 149.4 milyar euroya yükseldi. Aynı dönemde AB'deki iç ticaret yüzde 0.9 artarak 222.7 milyar euroya yükseldi.


Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: 2019 yılında cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu
Çin'de koronavirüs önlemi: Virüse karşı ilaçlama yapıldı Çin'deki koronavirüs salgını bu kez sağlık görevlilerini vurdu! 1716 kişiye bulaştı, 6 kişi öldü Son dakika: Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek açıkladı

Son Dakika Haberleri
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 22:20:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Euro Bölgesi GSYH yüzde 0.1 arttı, ticaret fazlası 23.1 milyar euro - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]