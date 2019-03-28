Euro Bölgesi için aşağı yönlü revizyon
27 dakika önce
S&P, Euro Bölgesi için 2019 büyüme tahminini yüzde 1,1'e indirdi ancak sonraki yıl toparlanma öngördü.
S&P, Euro Bölgesi için 2019 büyüme tahminini yüzde 1,1'e indirdi ancak sonraki yıl toparlanma öngördü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:07
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