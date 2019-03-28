Son Dakika Haberleri: Euro Bölgesi için aşağı yönlü revizyon

Euro Bölgesi için aşağı yönlü revizyon

27 dakika önce

S&P, Euro Bölgesi için 2019 büyüme tahminini yüzde 1,1'e indirdi ancak sonraki yıl toparlanma öngördü.

Euro Bölgesi için aşağı yönlü revizyon, System.String[]
S&P, Euro Bölgesi için 2019 büyüme tahminini yüzde 1,1'e indirdi ancak sonraki yıl toparlanma öngördü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:07 

Ekonomi
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