Son Dakika Haberleri: Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 0,1 arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 0,1 arttı

43 dakika önce

Euro Bölgesi Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 0,1 arttı, System.String[]

Euro Bölgesi Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. EuroStat verilerine göre, Euro Bölgesi TÜFE rakamları ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 artış kaydetti. Yıllık bazda ise TÜFE yüzde 1 yükseldi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'in bütçe harcamaları 7 aydır ilk kez düştü
Ağustos'ta konut satışları yüzde 5,1 arttı İnternetten sattıkları tüfekleri, otomotiv parçası olarak kargolayan şebekeye polis baskını Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 12:59:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 0,1 arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]