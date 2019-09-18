Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 0,1 arttı
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Euro Bölgesi Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Euro Bölgesi Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. EuroStat verilerine göre, Euro Bölgesi TÜFE rakamları ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 artış kaydetti. Yıllık bazda ise TÜFE yüzde 1 yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:15
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