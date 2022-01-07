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Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5'le rekor tazeledi - Son Dakika

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5'le rekor tazeledi

07.01.2022 17:47
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5'le rekor tazeledi

Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi'nde Aralık'ta yıllık enflasyon yüzde 5 ile 1997'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre 19 üyeli Euro Bölgesi'nde Aralık'ta yıllık enflasyon yüzde 5 ile 1997'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Aralık ayında beklentileri aşarak yüzde 5 olarak kaydedildi. Enerji fiyatlarındaki artışla Kasım'da yüzde 4,9 olarak ölçülen yıllık enflasyon artış trendini sürdürmüş oldu. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan son enflasyon verisi, Avrupa Birliği'nde para birimi olarak euroyu kullanan 19 ülkenin dahil olduğu Euro Bölgesi'nde bugüne kadar ölçülmüş en yüksek yıllık enflasyon.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yıllık enflasyon hedefi yüze 2 seviyesindeydi. Yüksek enflasyon oranlarının geçici olduğunu savunan ECB fiyat artışlarının 2022'de zirve yaptıktan sonra 2023'te düşmeye başlayacağını savunuyor.

Avrupa'da en yüksek fiyat artışı enerjide

Aralık'ta yıllık bazda en fazla artı yüzde 26 ile enerji fiyatlarında gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 3,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,9 ile enerji dışı sanayi ürünler ve yüzde 2,4 ile hizmetler izledi.

Ülkelere bakıldığında ise büyük ekonomiler arasında yıllık enflasyon İspanya'da yüzde 6,7, Hollanda'da yüzde 6,4, Almanya'da da yüzde 5,7 olarak ölçüldü. Enflasyon Fransa'da 3,4, İtalya'da yüzde 4,2, Belçika'da 6,5 oldu.

Almanya'da sanayi kış uykusuna yatabilir

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da ekonomik yavaşlama bir süredir istatistiklere yansıyordu. Aralık ayında üretimde yüzde 1'lik artış beklentisine rağmen yüzde 0,2 oranında düşüş kaydedildi. ING'den uzman ekonomist Carsten Brezeski, Almanya ekonomisinde bu yavaşlamanın süreceğini belirterek, "Pandemide dördüncü dalga ve Omicron varyantı sanayi faaliyetlerini kış uykusuna yatıracaktır" dedi.

Euro Bölgesi'nde ülkeler bazında en yüksek enflasyon ise yüzde 10,7 ile Litvanya ve yüzde 12 ile Estonya'da ölçüldü.

AFP, Reuters/ GY, JD

(c)

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Enflasyon, Enerji, Aralık, Euro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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