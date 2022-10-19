Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 9,9 ile rekor tazeledi - Son Dakika
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Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 9,9 ile rekor tazeledi

19.10.2022 14:35
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 9,9 ile rekor tazeledi

Euro Bölgesi'nde enflasyon Eylül ayında yüzde 9,9'a yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Euro Bölgesi'nde enflasyon Eylül ayında yüzde 9,9'a yükselerek yeni bir rekor kırdı. Eurostat verileri, Almanya'da enflasyonun yüzde 10,9 olduğunu ortaya koydu.Para birimi olarak Euro kullanan 19 ülkeden oluşanEuro Bölgesi'nde enflasyonEylül ayında rekor tazeledi.

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde Eylül'de tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,9 arttı. Bu, Avrupa Birliği (AB) tarafından kayıtların tutulmaya başlandığı 1997 yılından beri ulaşılan en yüksek oran oldu.

Eurostat'ın ilk hesaplamalarına dayanan ve daha sonra revize edilmek üzere yayımlanan 30 Eylül tarihli verilerde, Eylül ayı enflasyonu yüzde 10 olarak duyurulmuştu. Kurum, açıklanan nihai veriyle Eylül ayı enflasyonunu 0,1 puan düşürmüş oldu.

Rekor düzeydeki enflasyonda, 2021'in Eylül ayına kıyasla yüzde 40,7 artan enerji fiyatları etkili oldu. İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış da ivme kazanarak yüzde 12,7'ye yükseldi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon Ağustos ayında da yüzde 9,1 ile rekor kırmıştı. Enerji fiyatlarındaki artış yüzde 38,3 olurken gıda fiyatlarının da yüzde 10,6 yükseldiği açıklanmıştı.

Eylül'de enerji dışı sanayi ürünleri ve hizmetlerdeki fiyat artışları da Ağustos'taki oranların üzerinde oldu.

En yüksek enflasyon Baltık ülkelerinde

Baltık ülkeleri Estonya, Litvanya ve Letonya'da Eylül'de enflasyon yüzde 22'nin üzerinde hesaplandı. En yüksek enflasyon yüzde 24,1 ile Estonya'da kaydedildi.

Almanya'da enflasyon, Avrupa standartlarına göre hesaplandığında yüzde 10,9 çıktı. Alman Federal İstatistik Dairesi'nin 29 Eylül'de açıkladığı veriler, Almanya'da enflasyonun Eylül ayında son 70 yılın en yüksek seviyesine çıkarakyüzde 10'a ulaştığına işaret ediyordu.

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesinde Eylül'de enflasyonun en düşük olduğu ülke ise yüzde 6,2 ile Fransa.

Enflasyon oranını orta vadede yüzde 2 seviyesine geriletmeyi hedefeyen Avrupa Merkez Bankası, rekor seviyelerdeki enflasyon oranları nedeniyle uzun yıllar sonra faiz artırmaya başlamıştı. Banka geçen ay tarihinde ilk kez politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,25'e yükseltmişti.

Kaynak: Deutsche Welle
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