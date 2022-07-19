Euro Bölgesi'nde enflasyonda yeni rekor - Son Dakika
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Euro Bölgesi'nde enflasyonda yeni rekor

19.07.2022 13:00
Euro Bölgesi'nde enflasyonda yeni rekor

Euro Bölgesi'nde Haziran ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 8,6 ile yeni bir rekor kırdı.

Euro Bölgesi'nde Haziran ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 8,6 ile yeni bir rekor kırdı. Veriler, Perşembe günü faiz artırımına gidecek olan Avrupa Merkez Bankası üzerinde baskıyı artırdı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat, Haziran ayında Euro kullanan 19 ülkeden oluşan "Euro Bölgesi"nde yıllık bazda enflasyonu yüzde 8,6 olarak açıkladı. Tüketici fiyat endeksinde artış Mayıs ayında yüzde 8,1, Nisan ayında ise yüzde 7,4 olarak ölçülmüştü. Avrupa Merkez Bankası (AMB) bu sayılara göre enflasyon hedeflerini tutturamamış oldu.

AMB'nin Perşembe günü yıllar sonra ilk kez faiz artırımına gitmesi bekleniyor. AMB, Euro Bölgesi'nde faiz oranını ilk etapta 25 baz puan, Eylül ayında da 50 baz puan artıracağını açıklamıştı ancak artırımın daha yüksek olması da ihtimal dahilinde. Tüketici fiyat endeksindeki artış gibi Euro'nun piyasalarda Dolar ile aynı seviyelerde işlem görmesi de AMB üzerindeki baskıyı artırıyor. Ekonomistler AMB'nin Perşembe günü 50 baz puanlık faiz artırım kararı almasının sürpriz olmayacağı görüşünü ifade ediyor.

Eurostat verilerine göre, Euro kullanılan 19 ülkede enerji fiyatları Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 arttı. Mayıs ayında enerji fiyatlarında artış yüzde 39,1 olarak açıklanmıştı. Haziran ayında yıllık bazda enflasyon işlenmemiş gıdalarda yüzde 11,2, hizmet sektöründe ise yüzde 3,4 oldu. Enflasyon aylık bazda da yüzde 0,8 olarak kaydedildi.

Reuters/ EC, CÖ

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Kaynak: Deutsche Welle

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