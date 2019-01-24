Son Dakika Haberleri: Euro Bölgesi'nde imalat ve hizmetler büyümesi yavaşladı

Euro Bölgesi'nde imalat ve hizmetler büyümesi yavaşladı

32 dakika önce

Euro Bölgesi imalat ve hizmetler büyümesi Ocak'ta beklentileri karşılayamadı.

Euro Bölgesi'nde imalat ve hizmetler büyümesi yavaşladı, System.String[]
Euro Bölgesi imalat ve hizmetler büyümesi Ocak'ta beklentileri karşılayamadı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:45 

Ekonomi
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