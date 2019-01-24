Euro Bölgesi'nde imalat ve hizmetler büyümesi yavaşladı
32 dakika önce
Euro Bölgesi imalat ve hizmetler büyümesi Ocak'ta beklentileri karşılayamadı.
Euro Bölgesi imalat ve hizmetler büyümesi Ocak'ta beklentileri karşılayamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:45
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