Son Dakika Haberleri: Euro Bölgesi'nde İşsizlik Kasım'da Yüzde 7.9'a Geriledi

Euro Bölgesi'nde İşsizlik Kasım'da Yüzde 7.9'a Geriledi

2 saat önce

– Euro Bölgesi'nde mevsimsel olarak ayarlanmış işsizlik oranı Kasım'da, Ekim ayına göre yüzde 0.1 düşerek yüzde 7.9'a geriledi.

Euro Bölgesi'nde İşsizlik Kasım'da Yüzde 7.9'a Geriledi, System.String[]
– Euro Bölgesi'nde mevsimsel olarak ayarlanmış işsizlik oranı Kasım'da, Ekim ayına göre yüzde 0.1 düşerek yüzde 7.9'a geriledi.

Eurostat'ın verilerine göre açıklanan yüzde 7.9'luk işsizlik oranı 2008 yılının Ekim ayında bu yana en düşük düzey oldu.

Avrupa Birliği işsizlik oranı, Kasım ayında, Ekim ayına göre bir değişim göstermedi ancak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 düştü ve yüzde 6.7 oldu.

Euro Bölgesi'nde en düşük işsizlik oranları ise, yüzde 1.9'la Çekya'dan, yüzde 3.3 ile Almanya'dan geldi. En yüksek işsizlik oranları ise, yüzde 18.6 ile Yunanistan ve yüzde 14.7 ile İspanya'dan geldi.

Yıllık bazda, bir değşim göstermeyen Estonya dışında, 27 üye ülkenin işsizlik oranlarında düşüş görüldü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:28 Kaynak: DHA

Ekonomi
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