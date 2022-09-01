Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 6,6'ya düştü

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı Temmuz ayında yüzde 6,6 olarak açıklandı. Bu, şimdiye dek görülen en düşük oran olarak kayıtlara geçti.Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) para birimi olarak Euro kullanan 19 ülkenin oluşturduğu Euro Bölgesi'nde Temmuz ayına ilişkin işsizlik verilerini yayımladı.

Açıklanan veriler, Temmuz ayında Euro Bölgesi'nde işsizlik oranının 0,1 puan düşerek yüzde 6,6'ya gerilediğini ortaya koydu. Bu, finans piyasalarının Euro ile tanıştığı 1999 yılından beri kaydedilen en düşük oran oldu.

Eurostat, daha önce işsizlik oranını yüzde 6,6 olarak açıkladığı Haziran, Mayıs ve Nisan aylarına dair oranlarıysa revize etti. Kurum, bu aylardaki işsizlik oranlarını yüzde 6,7 olarak değiştirdi.

Eurostat, Euro Bölgesi'ndeki toplam işsiz sayısının Temmuz 2021'e kıyasla 1 milyon 576 bin azalarak 10 milyon 980 bin olduğunu bildirdi. Euro Bölgesi'nde işsizlik geçen yılın Temmuz ayında yüzde 7,7'ydi.

27 üyeli Avrupa Birliği genelindeki işsizlik oranının yüzde 6, toplam işsiz sayısının ise 12 milyon 960 olduğu açıklandı.

En yüksek oran İspanya'da

Euro Bölgesi'nde Temmuz ayında en yüksek işsizlik oranı, yüzde 12,6 ile yine İspanya'da görüldü. İşsizlik oranının en düşük olduğu Euro Bölgesi ülkesiyse yüzde 2,9 ile Almanya oldu.

Eurostat iş piyasasına dair verilerini Uluslararası Çalışma Örgütü'ne dayandırıyor. Bu nedenle Eurostat'ın Almanya'ya ilişkin verileri, Alman Federal Çalışma Ajansı'nın açıkladığı oranlarla farklılık gösteriyor. Federal Çalışma Ajansı, Temmuz'da işsizlik oranının yüzde 5,4 olduğunu duyurmuştu.

Gençler arasındaki işsizlik

Eurostat verilerine göre, Temmuz ayında genç işsizlerin oranı da Euro Bölgesi'nde yüzde 14,2'ye, AB genelindeyse yüzde 14,2'e düştü. 25 yaşın altındaki işsizlerin oranının en yüksek olduğu yüzde 28,6 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı yüzde 26,9 ile İspanya izledi.

Kadınlar arasında işsizliğin en yüksek olduğu ülke yüzde 14,3 ile İspanya oldu. İspanya'yı yüzde 13,8 ile Yunanistan, yüzde 9,6 ile Kıbrıs Cumhuriyeti ve yüzde 9,2 ile İtalya takip etti.