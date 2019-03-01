Euro Bölgesi'nde Şubat'ta Enflasyon Artarken İşsizlik Düştü

– Euro Bölgesi'nde Şubat ayında aylık bazda yüzde 0.1 olarak açıklanan enflasyon yıllık bazda yüzde yüzde 1.5 düzeyine yükseldi.
Eurostat verilerine göre, enflasyonun yükselmesine en büyük katkılar, Şubat ayında yıllık bazda yüzde 3.5 artan enerji fiyatları, yüzde 2.4 artan gıda, alkol ve tüütn ürünleri fiyatları, yüzde 1.3 artan hizmet fiyatları ve yüzde 0.3 artan enerji harici sanayi malları oldu.
Euro Bölgesi'nde harmonize tüketici fiyatları, yüzde 1.5 düzeyinde kalırken, enerji fiyatları dışındaki enflasyon yüzde 1.2 olurken, enerji, gıda ve tütün ürünleri hariç enflasyon yüzde 1.0 oldu.
Ocak ayında Euro Bölgesi işsizlik oranı bir önceki aya göre yüzde 0.1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.6 düşüşle, Euro Bölgesi'nde yıllar sonra görülen en düşük yüzde olan, yüzde 7.8'e geriledi. Bunun yanında Avrupa Birliği
'nde (AB
) işsizlik Ocak ayında aylık yüzde 0.1 düşüşle yüzde 6.5 düzeyine çekildi.
AB üyeleri arasıdaki en düşük işsizlik oranları ise Çekya'da yüzde 2.1 ve Almanya
'da yüzde 3.2 olurken en yüksek işsizlik oranları yüzde 18.5 ile Yunanistan
, yüzde 14.1 ile İspanya
ve yüzde 10.5 ile İtalya
oldu. - İstanbul