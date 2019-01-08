"Euro Bölgesi'nin ekonomik görünümü durağan"

Moody's, "Euro Bölgesi'ndeki ülkelerde bu yıl için görünüm, bölgede ekonomik büyümenin sağlıklı kalmaya devam edeceğinden ve toplam kamu borçlarının hafif şekilde gerilemesinden dolayı durağan" açıklamasında bulundu.

Moody's, "Euro Bölgesi'ndeki ülkelerde bu yıl için görünüm, bölgede ekonomik büyümenin sağlıklı kalmaya devam edeceğinden ve toplam kamu borçlarının hafif şekilde gerilemesinden dolayı durağan" açıklamasında bulundu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı

Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı

Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu

Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu