"Euro Bölgesi'nin ekonomik görünümü durağan"
52 dakika önce
Moody's, "Euro Bölgesi'ndeki ülkelerde bu yıl için görünüm, bölgede ekonomik büyümenin sağlıklı kalmaya devam edeceğinden ve toplam kamu borçlarının hafif şekilde gerilemesinden dolayı durağan" açıklamasında bulundu.
Moody's, "Euro Bölgesi'ndeki ülkelerde bu yıl için görünüm, bölgede ekonomik büyümenin sağlıklı kalmaya devam edeceğinden ve toplam kamu borçlarının hafif şekilde gerilemesinden dolayı durağan" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:35
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