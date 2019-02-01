Euro Bölgesi Ocak Ayı Enflasyon Öngörüsü Yüzde 1.4

– Euro Bölgesi yıllık enflasyonunun Aralık'taki yüzde 1.6 düzeyinden Ocak ayında yüzde 1.4'e gerilemesi bekleniyor.

– Euro Bölgesi yıllık enflasyonunun Aralık'taki yüzde 1.6 düzeyinden Ocak ayında yüzde 1.4'e gerilemesi bekleniyor.



Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verileri, yıllık enflasyonun Ocak'ta yüzde 1.4'e düşmesini öngörürken, enerji fiyatlarının 2019'un ilk ayında yüzde 2.6 ile en yüksek yıllık orana sahip olması bekleniyor. Ocak'ta ayrıca gıda, alkol ve tütün ürünleri enflasyon oranının yüzde 1.8, hizmet enflasyonunun da yüzde 1.6 olması bekleniyor. En düşük enflasyon oranı ise yüzde 0.3 ile enerji sektörü dışı sanayi ürünlerinde olacağı öngörülüyor. - İstanbul

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