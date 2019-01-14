Son Dakika Haberleri: Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Kasım'da Yüzde 1.7 Düştü

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Kasım'da Yüzde 1.7 Düştü

1 saat önce

– Euro Bölgesi'nde mevsimsel olarak ayarlanmış sanayi üretimi Kasım ayında aylık yüzde 1.7 düştü.

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Kasım'da Yüzde 1.7 Düştü, System.String[]
–  Euro Bölgesi'nde mevsimsel olarak ayarlanmış sanayi üretimi Kasım ayında aylık yüzde 1.7 düştü.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre, AB sanayi üretimi Kasım ayında aylık yüzde 1.3 düşerken Euro bölgesinde düşüş yüzde 3.3 oldu.

Euro Bölgesi'nde Kasım ayı sanayi üretimi aşağıdaki gibi açıklandı;

   - ana mallar yüzde 2.3,

   - dayanıklı tüketim malları yüzde 1.7,

   - ara mallar yüzde 1.2,

   - dayanıksız tüketim malları yüzde 1.0 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:14 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu, Avrupa Birliği, Ekonomi
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