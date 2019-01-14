Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Kasım'da Yüzde 1.7 Düştü
1 saat önce
– Euro Bölgesi'nde mevsimsel olarak ayarlanmış sanayi üretimi Kasım ayında aylık yüzde 1.7 düştü.
– Euro Bölgesi'nde mevsimsel olarak ayarlanmış sanayi üretimi Kasım ayında aylık yüzde 1.7 düştü.
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre, AB sanayi üretimi Kasım ayında aylık yüzde 1.3 düşerken Euro bölgesinde düşüş yüzde 3.3 oldu.
Euro Bölgesi'nde Kasım ayı sanayi üretimi aşağıdaki gibi açıklandı;
- ana mallar yüzde 2.3,
- dayanıklı tüketim malları yüzde 1.7,
- ara mallar yüzde 1.2,
- dayanıksız tüketim malları yüzde 1.0 düştü. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:14 Kaynak: DHA
Trump'ın Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalarının Ardından Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor
Galatasaraylı Belhanda, Suudi Arabistan Takımı Al Ittihad'a Transfer Oluyor
"Eşim Çıplak Resim Atıp İnsanları Dolandırıyor" Deyip Savcılığa Başvurdu
AK Parti'li Mevcut Başkan Aday Gösterilmeyince, Yüzlerce Kişi Belediye Önünde Toplanıp Sloganlar Attı