Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Kasım'da Yüzde 1.7 Düştü

– Euro Bölgesi'nde mevsimsel olarak ayarlanmış sanayi üretimi Kasım ayında aylık yüzde 1.7 düştü.

– Euro Bölgesi'nde mevsimsel olarak ayarlanmış sanayi üretimi Kasım ayında aylık yüzde 1.7 düştü.



Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre, AB sanayi üretimi Kasım ayında aylık yüzde 1.3 düşerken Euro bölgesinde düşüş yüzde 3.3 oldu.



Euro Bölgesi'nde Kasım ayı sanayi üretimi aşağıdaki gibi açıklandı;



- ana mallar yüzde 2.3,



- dayanıklı tüketim malları yüzde 1.7,



- ara mallar yüzde 1.2,



- dayanıksız tüketim malları yüzde 1.0 düştü. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Trump'ın Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalarının Ardından Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor

Galatasaraylı Belhanda, Suudi Arabistan Takımı Al Ittihad'a Transfer Oluyor

"Eşim Çıplak Resim Atıp İnsanları Dolandırıyor" Deyip Savcılığa Başvurdu

AK Parti'li Mevcut Başkan Aday Gösterilmeyince, Yüzlerce Kişi Belediye Önünde Toplanıp Sloganlar Attı