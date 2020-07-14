Euro bölgesi sanayi üretimi Mayıs'ta yüzde 12.4 arttı

Euro bölgesinde, mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 12.4 yükseldi.
Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik bürosu Eurostat'ın verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi AB genelinde de aynı dönemde yüzde 11.4 arttı.
Euro Bölgesi'nde Mayıs'ta aylık bazda ara malları üretimi yüzde 10, dayanıksız tüketim malları üretimi yüzde 2.8 ve enerji üretimi yüzde 2.3 arttı. AB genelinde de Mayıs'ta aylık bazda ara malları üretimi yüzde 8.7 artarken, dayanıksız tüketim malları üretimi yüzde 1.8 ve enerji üretimi yüzde 2.5 arttı.