Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Ocak'ta Aylık Yüzde 1.4 Yükseldi
1 saat önce
– Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi Ocak ayında aylık yüzde 1.4 yükselirken yıllık bazda yüzde 1.1 düştü.
– Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi Ocak ayında aylık yüzde 1.4 yükselirken yıllık bazda yüzde 1.1 düştü.
Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği
'nde sanayi üretimi Ocak ayında yüzde 1.0 yükselirken, bu artışa en büyük katkı yüzde 2.4 ile enerji ve yüzde 2.0 ile dayanıksız tüketim mallarından geldi. Dayanıklı tüketim malları, ana mallar ve ara mallar üretimlerinde görülen üretim artışı sırasıyla yüzde 1.1, yüzde 0.9 ve yüzde 0.2 oldu.
Aylık en yüksek sanayi üretimi artışı yüzde 15.1 ile İrlanda'da görülürken, en büyük gerileme yüzde 8.6 ile Danimarka
'da görüldü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:00 Kaynak: DHA
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