Son Dakika Haberleri: Euro Bölgesi Tüketici Güveni Aralık'ta Düştü

Euro Bölgesi Tüketici Güveni Aralık'ta Düştü

1 saat önce

– Avrupa Komisyonu verilerine göre, Euro Bölgesi'nde tüketici güveni Aralık ayında 2.3 puan azaldı.

Euro Bölgesi Tüketici Güveni Aralık'ta Düştü, System.String[]
– Avrupa Komisyonu verilerine göre, Euro Bölgesi'nde tüketici güveni Aralık ayında 2.3 puan azaldı.

Yayımlanan rapora göre alt endekslerde genel eğilim düşüş yönünde olurken en yüksek düşüş genel ekonomik durum alt endeksinde oldu.

Ekonomik hassasiyet endeksi Euro Bölgesinde 2.2 puanlık düşüşle 107.3'e, Avrupa Birliği sınırları içinde de 2.0 puanlık düşüşle 107.6 puana geriledi.

Endüstri güven endeksi, yöneticilerin üretimde ve siparişlerde azalma olacağını ve stok fazlaları oluşacağını düşünmeleri etkisiyle 2.3 puan düştü.

İnşaat sektörü güven endeksi, istihdam beklentisindeki azalış etkisiyle 1.0 puan düşerken, perakende ticaret sektörü güven endeksi 0.5 puan yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:42 Kaynak: DHA

Aralık, Ekonomi
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