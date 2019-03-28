Euro Bölgesi Tüketici Güveni Mart'ta Eksi 7.2 Oldu
1 saat önce
– Euro Bölgesi tüketici güveni Mart ayında eksi 11.3 olan beklentinin altına, eksi 7.2'ye geriledi.
– Euro Bölgesi tüketici güveni Mart ayında eksi 11.3 olan beklentinin altına, eksi 7.2'ye geriledi. Avrupa
Komisyonu'ndan yapılan açıklamada aynı dönemde ayrıca iş ikliminin 0.68 olan beklentinin altında, 0.53 olduğu belirtilirken, endüstriyel güven de eksi 0.6 olan beklentinin üzerinde, eksi 1.7'ye geriledi. Hizmet sektörü güveninin Mart ayında 12 olan beklentinin altında, 11.3 olduğu belirtilen verilerde, Avrupa Birliği
(AB
) tüketici güveninin de eksi 10.5 olan beklentinin altında eksi 7.1 olduğu görüldü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:34 Kaynak: DHA
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