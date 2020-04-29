Euro Bölgesi tüketici güveni Nisan'da 22.7 puan düştü

Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi'nde tüketici güveninin, bir önceki ay yapılan ön değerlendirmelere de paralel olarak, Nisan ayında 22.7 puan birden düştüğünü açıkladı.

Nisan istatistikleri, tüketici güveninin tüm sektörlerde düştüğünü ve en sert düşüşlerin ise hizmetler sektörüyle, perakende ticaret sektöründe gerçekleştiğini gösterdi.

Avrupa Komisyonu'nun açıklamasına göre, aynı zamanda Ekonomik Duyarlık Göstergesi'nde de, Euro BÖlgesi'nde 27.2 puan ve tüm Avrupa Birliği 'nde de 28.8 puan ile 1085 yılından bu yana en sert aylık düşüş gerçekleşti.

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları, iki hafta önce, üye ülkeleri, AB içindeki şirketler ve çalışanlarını Covid-19 kriszine karşı korumak için kullanılmak üzere 540 milyar euro büyüklüğünde bir yardım paketinde anlaştı.

Anlaşmanın ardından önümüzdeki günlerde, AB ülkelerinin liderleri, yardım paketinin kullanılması ve bu kapsamda ayrıca "coronatahvil" adı verilen tahivillerin çıkarılması konularını da görüşecek.

Paket üzerindeki anlaşma, Covid-19 salgınından en çok etkilenen İtalya ve İspanya'nın karşı çıkması ve Hollanda'nın da "kaynakların çok düşük maliyetlerle" kullandırılmasına karşı durması nedeniyle iki gün süren tartışmaların sonunda sağlanabildi.